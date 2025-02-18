Жительницу Удмуртии обвиняют в мошенничестве с квартирой для участника СВО

Жительницу Глазова обвиняют в причинении имущественного ущерба участнику специальной военной операции при приобретении для него квартиры. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ей вменяют обман и злоупотребление доверием в крупном размере ( ч. 1 ст. 165 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2023 году женщина познакомилась с потерпевшим в социальных сетях. Во время общения мужчина, находясь в зоне боевых действий, попросил ее приобрести квартиру в Глазове, так как сам не мог участвовать в регистрации. Он передал ей 2,6 млн руб. для покупки.

Однако женщина не выполнила условия соглашения, отказалась переоформлять квартиру на бойца и не вернула деньги. Позже она продала квартиру по завышенной цене.

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала свою вину и возместила потерпевшему ущерб. Глазовский межрайонный прокурор направил дело в суд.