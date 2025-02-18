«Защитники Отечества» объявили конкурс дизайна одежды для участников СВО с инвалидностью

Фонд «Защитники Отечества» открыл прием заявок на участие в конкурсе дизайна одежды для людей с инвалидностью «На крыльях». Его проводят при поддержке Минпромторга и Минэкономики. Участники конкурса будут состязаться в том числе в номинации «Мирный образ защитника Отечества». В показах примут участие ветераны боевых действий на Украине и члены их семей, говорится в сообщении фонда (есть у «Ъ»). Среди других номинаций — «Спорт и активная жизнь», «Старшее поколение» и «Национальный костюм».

Замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что конкурс «очень востребован» участниками СВО с инвалидностью. По ее словам, специализированная одежда облегчит адаптацию и социализацию ветеранов. «Мы намерены развивать проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, а ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели»,— сказала она (цитата по сообщению фонда).

Прислать проекты могут модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду для людей с инвалидностью, а также студенты профильных образовательных организаций. Заявку на участие можно подать до 30 марта, они будут рассмотрены до 15 апреля. Показ коллекций состоится 15–18 июня, по его итогам будут определены победители. Впервые конкурс проводился в апреле 2022 года.

Полина Мотызлевская