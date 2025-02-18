Дмитриев: США услышали позицию России в Эр-Рияде

Американские власти услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам переговоров между РФ и США. По его словам, позитивное начало дискуссиям положено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«В отличие от администрации (Джо.— "Ъ") Байдена, где не было попытки услышать позицию России, была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия»,— сказал господин Дмитриев, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, между сторонами состоялся «очень конструктивный диалог». «Да, безусловно, перед нами очень длинная серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше»,— подчеркнул он.

Во вторник, 18 февраля, России и США провели официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Анастасия Домбицкая