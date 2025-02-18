В Башкирии на карантин закрыты две школы и детсад

В республике из-за роста заболеваемости полностью закрыты на карантин две школы и один детский сад, частично приостановлен образовательный процесс в 24 классах в 14 школах и 24 группах в девяти детских садах.

В Башкирии за прошедшую неделю число заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями увеличилось на 10,7%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За этот период заболели более 26 тыс. человек, из них половина — дети до 14 лет. Доля вирусов гриппа среди других респираторных вирусов составляет 59,9%.

Доминирует вирус гриппа А (H1N1), но на смену ему приходит вторая волна вируса гриппа B, который может дать осложнения в виде бронхита и пневмонии.

Майя Иванова