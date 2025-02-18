Прокуратура проверила отмену наличной оплаты в общественном транспорте

Отмена наличной оплаты проезда в общественном транспорте Ярославля возможна при соблюдении ряда требований. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе прокуратуры по итогам проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января 2025 года в областном центре наличная оплата в автобусах, троллейбусах и трамваях стала невозможна. Прокуратура провела проверку по обращениям граждан.

В ходе проверки были изучены судебная практика и требования закона. Согласно нему оплата проезда должна осуществляться и с помощью наличных средств, и безналичным способом, но это в случаях, если альтернативных способов нет. В Ярославле они есть — для пользователей, ранее оплачивавших поездки наличными, имеется возможность приобретения и пополнения «Якарты» за наличный расчет в пунктах продажи.

При этом прокуратура обратила внимание правительства области на недостаточность пунктов продажи таких карт — всего их в городе 37. Кроме того, прокуратура выявила, что положения о «Якарте» не были регламентированы нормативно-правовым актом. На это и указало надзорное ведомство правительству области, сейчас соответствующее положение разрабатывается.

Алла Чижова