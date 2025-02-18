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В Белгородской, Курской и Тамбовской областях находят все меньше фальшивых купюр

В Белгородской, Курской и Тамбовской областях количество фальшивых купюр в 2024 году снизилось по сравнению с 2023-м — на 38%, 12% и 20% соответственно. Это следует из данных Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В абсолютных значениях в Белгородской области в банковской системе выявили 42 банкноты с признаками подделки, в Курской — 29, в Тамбовской — 51.

В Белгородской области пятитысячные купюры составляют больше половины всех фальшивок — 24 штуки. Проверку на подлинность не прошли 11 банкнот номиналом 1000 рублей и одна двухтысячная купюра. Из иностранной валюты выявлено шесть поддельных банкнот номиналом 100 долларов США.В Курской области из оборота изъяли 18 фальшивых пятитысячных, четыре двухтысячных, шесть тысячерублевых и одну пятисотрублевую купюру. В Тамбовской области две трети подделок приходится на тысячерублевые купюры — из оборота выведено 32 штуки. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков — пятитысячные, их выявили 16 штук. Также эксперты нашли две фальшивки номиналом 2 000 рублей и одну пятисотрублевую.

В целом в банковской системе России в прошлом году выявили 8 240 фальшивых российских банкнот и монет, а также 1 875 поддельных купюр иностранных государств. Из российских банкнот это были в основном пятитысячные (64%) и тысячерублевые (27%), а из иностранных большинство (93%) составляли доллары США, как и годом ранее.

В Воронежской и Липецкой областях количество найденных за год подделок также сократилось.

Юрий Голубь

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