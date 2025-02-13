В Воронежской и Липецкой областях снизилось число выявленных фальшивых купюр

В Воронежской и Липецкой областях количество фальшивых купюр в 2024 году снизилось по сравнению с 2023-м — на 40% и 6% соответственно. Это следует из данных Банка России.

В абсолютных значениях в Воронежской области в банковской системе выявили 121 банкноту с признаками подделки, в Липецкой — 61.

В Воронежской области из оборота изъяли 66 пятитысячных, 37 тысячерублевых, шесть двухтысячных, три сторублевых купюры, а также по одной номиналом 500 и 50 руб. Кроме того, в регионе были выявлены семь фальших банкнот номиналом $100 и две поддельные десятирублевые монеты.

В Липецкой области больше всего фальшивок обнаружено среди пятитысячных — 47 шт. Также выведены из оборота десять поддельных тысячерублевых банкнот и 4 двухтысячных. Также в регионе выявили две поддельные банкноты на $100 и одну фальшивую купюру номиналом в 100 китайских юаней.

В целом в банковской системе России в прошлом году выявили 8240 фальшивых российских банкнот и монет, а также 1875 поддельных купюр иностранных государств. Из российских банкнот это были в основном пятитысячные (64%) и тысячерублевые (27%), а из иностранных большинство (93%) составляли доллары США, как и годом ранее.

Мария Старикова