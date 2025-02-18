обновлено 15:21
В Кировском районе Ростова по улице Журавлева завершен ремонт на теплотрассе
На ул. Журавлева в Кировском районе донской столицы аварийные бригады завершили работы по устранению дефекта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В настоящее время специалисты восстанавливают теплоснабжение в жилых домах, также выполняется регулировка внутридомовых систем отопления.
Дефект на теплотрассе был выявлен вчера, 17 февраля. Из-за коммунальной аварии подача тепла была ограничена в границах ул. Журавлева — ул. Пушкинская — пер. Крепостной — ул. Береговая.
Работы проводились двумя бригадами ООО «Ростовские тепловые сети» (14 человек и пять единиц спецтехники).