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обновлено 15:21

В Кировском районе Ростова по улице Журавлева завершен ремонт на теплотрассе

На ул. Журавлева в Кировском районе донской столицы аварийные бригады завершили работы по устранению дефекта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время специалисты восстанавливают теплоснабжение в жилых домах, также выполняется регулировка внутридомовых систем отопления.

Дефект на теплотрассе был выявлен вчера, 17 февраля. Из-за коммунальной аварии подача тепла была ограничена в границах ул. Журавлева — ул. Пушкинская — пер. Крепостной — ул. Береговая.

Работы проводились двумя бригадами ООО «Ростовские тепловые сети» (14 человек и пять единиц спецтехники).

Анастасия Казуков

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