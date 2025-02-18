Принимавшего экзамены сотрудника донского Ространснадзора обвинили в коррупции

Замначальника одного из отделов Ространснадзора по ЮФО города Ростова обвинили в получении взяток. Посредником выступил инструктор одной из автошкол — следует из сообщения пресс-службы СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Следователи полагают, что фигурант неоднократно получал взятки в размере от 30 до 150 тыс. руб. от посредника. За эти деньги он способствовал успешной сдаче гражданами экзаменов на умение перевозить опасные грузы и выдавал соответствующие свидетельства. Однако их преступную деятельность остановили оперативники УФСБ.

Уголовные дела в отношении обоих подозреваемых переданы для рассмотрения в суд. Один из фигурантов признал свою вину и решил сотрудничать со следствием — по информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об инструкторе. Принимавшему экзамены госслужащему по ч.3 ст.290 УК РФ грозит до восьми лет колонии, его посреднику — до семи лет.

Дмитрий Ковалевский