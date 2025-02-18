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Пермский женский ФК увеличил прибыль почти в три раза

ПРОО «Женский футбольный клуб “Звезда-2005”» отчиталась о финансовых результатах за прошлый год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации увеличилась на 36% и составила 55,1 млн руб. против 40,4 млн руб. годом ранее. При этом чистая прибыль клуба достигла 21,4 млн руб., что выше показателей предыдущего года в 2,8 раза (в 2023-м — 7,5 млн руб.).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно финансовому отчету, в прошлом году снизились затраты на оплату труда сотрудникам. Всего в 2024-м на эти цели было потрачено 51,4 млн руб., что на 28,5% меньше показателя годом ранее (71,9 млн руб.). Сальдо денежных потоков за отчетный период снизилось почти в два раза, до 4,4 млн руб. против 8,2 млн руб. в предыдущем периоде.

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» — семикратный обладатель Кубка России по футболу и шестикратный чемпион национального первенства, неоднократный участник розыгрыша Кубка УЕФА.

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