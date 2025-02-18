Для расчистки дорог в Сочи задействовали 30 единиц техники

В горном кластере Сочи 120 специалистов коммунальных служб продолжают очищать пешеходные зоны от снега, задействовав 30 единиц специальной техники. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Ночью с 17 на 18 февраля и в течение всего дня 18 февраля в Адлерском районе осуществляется масштабная работа по уборке муниципальных дорог и тротуаров от снежных масс.

В Краснополянском поселковом округе приоритетом являются дороги и тротуары, ведущие к социально значимым объектам. Очистку проводят на улицах Турчинского, Заповедная, Ачишховская, Волоколамская, Гаражная, Березовая и Эстонская, а также на маршрутах общественного транспорта.

За прошедшие сутки на курорте использовали почти 1 тыс. противогололедных материалов после осадков в виде дождя и снега. Общественный транспорт работает в штатном режиме, сбоев в расписании нет. Все социальные объекты доступны, в том числе маршруты школьных автобусов.

Мария Удовик