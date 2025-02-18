В Татарстане мужчину осудили за оборот немаркированных табачных изделий

В Новошешминском районе прокуратура поддержала гособвинение в адрес 30-летнего жителя Чистополя, обвиняемого в незаконной покупке и продаже немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, с августа по декабрь 2023 года мужчина приобрел для последующей продажи немаркированные табачные изделия без акцизных марок на сумму 223 тыс. руб., которые хранил, перевозил и продавал на территории района.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб.

Также суд постановил уничтожить немаркированную табачную продукцию.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Артём Дергунов