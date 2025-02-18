От молла до велика
Как в Перми начиналась и заканчивалась эра больших торговых центров
Двадцать лет назад в Перми наступила эра больших торговых центров. В краевом центре начали строиться моллы площадью от 30 тыс. кв м, что в три раза больше единственного тогда в Перми полноценного ТЦ — ЦУМа, построенного еще в советские времена. Пик развития рынка пришелся на начало 2020-х годов, когда в Перми федеральные девелоперы стали строить крупнейшие ТЦ региона — «Планета» и «iMALL Эспланада». С развитием онлайн-торговли другие проекты торговых центров приостанавливаются, а нынешние вынуждены менять формат работы. Рассвет и закат эры торговых центров — в фоторепортаже «Ъ-Прикамье»
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