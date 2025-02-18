Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От молла до велика

Как в Перми начиналась и заканчивалась эра больших торговых центров

Двадцать лет назад в Перми наступила эра больших торговых центров. В краевом центре начали строиться моллы площадью от 30 тыс. кв м, что в три раза больше единственного тогда в Перми полноценного ТЦ — ЦУМа, построенного еще в советские времена. Пик развития рынка пришелся на начало 2020-х годов, когда в Перми федеральные девелоперы стали строить крупнейшие ТЦ региона — «Планета» и «iMALL Эспланада». С развитием онлайн-торговли другие проекты торговых центров приостанавливаются, а нынешние вынуждены менять формат работы. Рассвет и закат эры торговых центров — в фоторепортаже «Ъ-Прикамье»

Предыдущая фотография
Розничная торговля еще с постсоветского периода развивалась в основном в виде магазинов на первых этажах домов. Самым главным и крупным ТЦ в городе в начале 2000-х годов по-прежнему являлся Центральный универсальный магазин «Пермь» (ЦУМ), открывшийся в конце 1965 года. Общая площадь магазина превышает 11 тыс. кв. м. &lt;br>На фото: пермский облунивермаг, 1965 год&lt;br>

Розничная торговля еще с постсоветского периода развивалась в основном в виде магазинов на первых этажах домов. Самым главным и крупным ТЦ в городе в начале 2000-х годов по-прежнему являлся Центральный универсальный магазин «Пермь» (ЦУМ), открывшийся в конце 1965 года. Общая площадь магазина превышает 11 тыс. кв. м.
На фото: пермский облунивермаг, 1965 год

Фото: Государственный архив Пермского края

С 1999 года ЦУМ принадлежал группе компаний «ЭКС», став первым ТЦ в холдинге. Бенефициаром группы является бывший пермский губернатор Олег Чиркунов. В 2021 году ЦУМ был продан совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн» Александру Кириленко — его цена могла составить 400–450 млн руб. &lt;br>На фото: пермский ЦУМ, 2005 год&lt;br>

С 1999 года ЦУМ принадлежал группе компаний «ЭКС», став первым ТЦ в холдинге. Бенефициаром группы является бывший пермский губернатор Олег Чиркунов. В 2021 году ЦУМ был продан совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн» Александру Кириленко — его цена могла составить 400–450 млн руб.
На фото: пермский ЦУМ, 2005 год

Фото: Сергей Глорио

Сначала девелоперы торговых центров старались переделать их из существующих зданий. Старейший торговый объект города — ТЦ «Гостиный двор». Он ведет свою историю из 1990-х годов, когда из гостиницы «Восточная» был переоборудован в торговый центр «Краски Хеми». Позднее здание на Комсомольском проспекте, 54, стало «Гостиным двором», ориентированным на розничную торговлю товарами народного потребления. Контролирует объект владелец фабрики «Хеми» Валерий Гусев. &lt;br>На фото: ТЦ «Гостиный двор», 2011 год&lt;br>

Сначала девелоперы торговых центров старались переделать их из существующих зданий. Старейший торговый объект города — ТЦ «Гостиный двор». Он ведет свою историю из 1990-х годов, когда из гостиницы «Восточная» был переоборудован в торговый центр «Краски Хеми». Позднее здание на Комсомольском проспекте, 54, стало «Гостиным двором», ориентированным на розничную торговлю товарами народного потребления. Контролирует объект владелец фабрики «Хеми» Валерий Гусев.
На фото: ТЦ «Гостиный двор», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Переделка существующих зданий оказалось затратной, объект не отвечал требованиям времени, был сложным в адаптации к современным уровням торговли. Поэтому и девелоперы начали просто сносить большую часть конструкций старого здания и строить на нем новое. Так, в 2004 году на сваях старого дома быта «Алмаз» появился одноименный девятиэтажный ТЦ.&lt;br> На фото: дом быта «Алмаз», СССР&lt;br>

Переделка существующих зданий оказалось затратной, объект не отвечал требованиям времени, был сложным в адаптации к современным уровням торговли. Поэтому и девелоперы начали просто сносить большую часть конструкций старого здания и строить на нем новое. Так, в 2004 году на сваях старого дома быта «Алмаз» появился одноименный девятиэтажный ТЦ.
На фото: дом быта «Алмаз», СССР

Фото: Государственный архив Пермского края

Девелопер «Алмаза» Александр Репин настаивал, что это была реконструкция: частично здание стояло на сваях советского дома быта. Его цокольный этаж заняли торговые галереи по продаже обуви. Помимо различных отделов и магазинов, на верхних этажах ТЦ «Алмаз» работал ночной клуб «Панорама». Постепенно большую часть площадей «Алмаза» «Сатурн-Р» распродал. Девелоперу объекта принадлежит лишь треть помещений, в основном офисов. &lt;br>На фото: пожар в ТЦ «Алмаз», 2013 год&lt;br>

Девелопер «Алмаза» Александр Репин настаивал, что это была реконструкция: частично здание стояло на сваях советского дома быта. Его цокольный этаж заняли торговые галереи по продаже обуви. Помимо различных отделов и магазинов, на верхних этажах ТЦ «Алмаз» работал ночной клуб «Панорама». Постепенно большую часть площадей «Алмаза» «Сатурн-Р» распродал. Девелоперу объекта принадлежит лишь треть помещений, в основном офисов.
На фото: пожар в ТЦ «Алмаз», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Еще одним ТЦ, построенным на базе старого здания, стал «Колизей Atrium». Он появился на месте недостроенного концертного зала «Родина» в центре Перми, после того как площадку с незавершенным объектом в начале 2000-х годов купила компания «Австром» бизнесмена, депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. «Колизей» начал работу в конце 2005 года. &lt;br>На фото: строительство «Колизея», январь 2005 года&lt;br>

Еще одним ТЦ, построенным на базе старого здания, стал «Колизей Atrium». Он появился на месте недостроенного концертного зала «Родина» в центре Перми, после того как площадку с незавершенным объектом в начале 2000-х годов купила компания «Австром» бизнесмена, депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. «Колизей» начал работу в конце 2005 года.
На фото: строительство «Колизея», январь 2005 года

Фото: Евгений Запискин

Это был второй торговый центр с фуд-кортом в Перми после ТРК «Столица».&lt;br> На фото: строящийся ТРК «Колизей Atrium», 2006 год&lt;br>

Это был второй торговый центр с фуд-кортом в Перми после ТРК «Столица».
На фото: строящийся ТРК «Колизей Atrium», 2006 год

Фото: ан

Первым ТЦ, построенным в Перми на чистом участке и по новому проекту в начале 2000-х годов, стал «Айсберг». Торговый центр на ул. Попова, 16, площадью более 8 тыс. кв. м, возвели пермские бизнесмены Александр Кириленко, Валерий Гараев и Андрей Безденежных. Пятиэтажное здание «Айсберга» впервые было снабжено эскалатором — тогда это было новинкой для таких объектов. Оно открылось в 2003–2004 годах. Через десять лет, в 2014 году, через дорогу от «Айсберга» запустили вторую очередь ТЦ — «Айсберг Modern». &lt;br>На фото: только что построенный ТЦ «Айсберг» перед открытием, 2003 год&lt;br>

Первым ТЦ, построенным в Перми на чистом участке и по новому проекту в начале 2000-х годов, стал «Айсберг». Торговый центр на ул. Попова, 16, площадью более 8 тыс. кв. м, возвели пермские бизнесмены Александр Кириленко, Валерий Гараев и Андрей Безденежных. Пятиэтажное здание «Айсберга» впервые было снабжено эскалатором — тогда это было новинкой для таких объектов. Оно открылось в 2003–2004 годах. Через десять лет, в 2014 году, через дорогу от «Айсберга» запустили вторую очередь ТЦ — «Айсберг Modern».
На фото: только что построенный ТЦ «Айсберг» перед открытием, 2003 год

Фото: Новый компаньон

В 2004 году открылся другой крупный торговый центр, прочно занявший место на рынке городского ритейла,— это «Семья». Его особенностью стал продуктовый гипермаркет огромных размеров. После этого такие «якоря», как крупные продуктовые гипермаркеты, стали атрибутом всех крупных ТРК. &lt;br>На фото: первая очередь ТРК «Семья» в 2006 году&lt;br>

В 2004 году открылся другой крупный торговый центр, прочно занявший место на рынке городского ритейла,— это «Семья». Его особенностью стал продуктовый гипермаркет огромных размеров. После этого такие «якоря», как крупные продуктовые гипермаркеты, стали атрибутом всех крупных ТРК.
На фото: первая очередь ТРК «Семья» в 2006 году

Фото: Сергей Глорио

Девелопером объекта площадью 30 тыс. кв. м стала группа «ЭКС» Олега Чикунова, который возглавлял Пермский край в 2005–2012 годах. &lt;br>На фото: глава Перми Аркадий Каменев, Олег Чиркунов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка Владимир Верхоланцев и первый директор ТРК Наталья Мишланова&lt;br>

Девелопером объекта площадью 30 тыс. кв. м стала группа «ЭКС» Олега Чикунова, который возглавлял Пермский край в 2005–2012 годах.
На фото: глава Перми Аркадий Каменев, Олег Чиркунов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка Владимир Верхоланцев и первый директор ТРК Наталья Мишланова

Фото: Евгений Запискин

Открытие гипермаркета «Семья, апрель 2004 года. Первый директор ТРК Наталья Мишланова

Открытие гипермаркета «Семья, апрель 2004 года. Первый директор ТРК Наталья Мишланова

Фото: Евгений Запискин

Торгово-развлекательный центр стал очень популярным, и в январе 2008-го ГК «ЭКС» запустила вторую очередь «Семьи», насчитывающую еще 45 тыс. «квадратов». Во второй очереди открылись игровая зона Play day и восьмизальный кинотеатр «Синема парк». &lt;br>На фото: директор управляющей компании «ЭКС» Андрей Стариков и директор ГК «ЭКС» Светлана Кузьмич на пресс-конференции по случаю открытия второй очереди ТРК в 2008 году&lt;br>

Торгово-развлекательный центр стал очень популярным, и в январе 2008-го ГК «ЭКС» запустила вторую очередь «Семьи», насчитывающую еще 45 тыс. «квадратов». Во второй очереди открылись игровая зона Play day и восьмизальный кинотеатр «Синема парк».
На фото: директор управляющей компании «ЭКС» Андрей Стариков и директор ГК «ЭКС» Светлана Кузьмич на пресс-конференции по случаю открытия второй очереди ТРК в 2008 году

Фото: Андрей Коршунов

В 2010 году из-за фундамента просел пол, и продуктовую часть первой очереди пришлось строить заново

В 2010 году из-за фундамента просел пол, и продуктовую часть первой очереди пришлось строить заново

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Первым по-настоящему развлекательным стал открытый в ноябре 2004 года в Индустриальном районе ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1). Помимо торговых галерей, в ТРК впервые размещался современный в то время пятизальный мультиплекс «Киномакс» — это позволяло резко увеличить сеансы кинопоказа. Позже в Перми стали появляться и отдельно стоящие мультиплексы вне ТРК. &lt;br>На фото: ТРК «Столица», 2005 год&lt;br>

Первым по-настоящему развлекательным стал открытый в ноябре 2004 года в Индустриальном районе ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1). Помимо торговых галерей, в ТРК впервые размещался современный в то время пятизальный мультиплекс «Киномакс» — это позволяло резко увеличить сеансы кинопоказа. Позже в Перми стали появляться и отдельно стоящие мультиплексы вне ТРК.
На фото: ТРК «Столица», 2005 год

Фото: Сергей Глорио

В 2007 году группа «РИАЛ» Юрия Борисовца запустила через дорогу от «Колизея Atrium» торгово-развлекательный комплекс «Колизей Cinema». Партнером господина Борисовца стал экс-депутат регионального парламента, владелец ООО «Панорама» Александр Флегинский. Кинотеатр, работавший в этом ТЦ — сначала Very Velly господина Флегинского, а потом «Синема парк»,— закрылся в 2023 году. Теперь Александр Флегинский продает мультиплекс. &lt;br>На фото: котлован на месте будущего ТРК «Колизей Cinema»&lt;br>

В 2007 году группа «РИАЛ» Юрия Борисовца запустила через дорогу от «Колизея Atrium» торгово-развлекательный комплекс «Колизей Cinema». Партнером господина Борисовца стал экс-депутат регионального парламента, владелец ООО «Панорама» Александр Флегинский. Кинотеатр, работавший в этом ТЦ — сначала Very Velly господина Флегинского, а потом «Синема парк»,— закрылся в 2023 году. Теперь Александр Флегинский продает мультиплекс.
На фото: котлован на месте будущего ТРК «Колизей Cinema»

Фото: Евгений Запискин

Торговые центры девелоперы строили в самых неожиданных местах. Иногда близко к дорогам. Прямо возле посадочных площадок пермского автовокзала возник ТЦ «Семь пятниц». Его появление сделало невозможным расширение улицы Революции и способствовало возникновению пробок

Торговые центры девелоперы строили в самых неожиданных местах. Иногда близко к дорогам. Прямо возле посадочных площадок пермского автовокзала возник ТЦ «Семь пятниц». Его появление сделало невозможным расширение улицы Революции и способствовало возникновению пробок

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Возле Пермского драматического театра были построены такие вот небольшие ТЦ, которые население назвало «пирамидами». У властей были планы по расширению улицы Крисанова, поэтому такие ТЦ решено было выкупить в собственность города

Возле Пермского драматического театра были построены такие вот небольшие ТЦ, которые население назвало «пирамидами». У властей были планы по расширению улицы Крисанова, поэтому такие ТЦ решено было выкупить в собственность города

Фото: Евгений Запискин

Рынок ритейла продолжал развиваться в Прикамье, и, помимо Перми, большие ТЦ стали появляться и в других городах региона. Так, ГК «РИАЛ» стала застройщиком и оператором торгово-развлекательного центра «Оранж-Молл» в Березниках. На самих торговых центрах стали появляться современные рекламные медиафасады.&lt;br> На фото: медиафасад на ТЦ «Айсберг»&lt;br>

Рынок ритейла продолжал развиваться в Прикамье, и, помимо Перми, большие ТЦ стали появляться и в других городах региона. Так, ГК «РИАЛ» стала застройщиком и оператором торгово-развлекательного центра «Оранж-Молл» в Березниках. На самих торговых центрах стали появляться современные рекламные медиафасады.
На фото: медиафасад на ТЦ «Айсберг»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Тем временем в Перми продолжало расти число ТЦ. В 2015 году в краевой столице появился «СпешиLove». Он открылся в Камской долине, на ул. Спешилова, 114, и стал вторым по размерам ТЦ после «Семьи». Площадь «СпешиLove» составила 75 тыс. кв. м, его якорным арендатором стал гипермаркет «Ашан». В 2021 году запустили вторую очередь комплекса — площадью около 7 тыс. кв. м. Здесь разместились детский развлекательный центр «Мегалэнд» и «мягкий» кинотеатр. ТРК управляет ООО «Логистик Про». Собственник ООО «Логистик Про» — владелец «Сорбента» и группы «Нефтехимпром» Владимир Матыцын

Тем временем в Перми продолжало расти число ТЦ. В 2015 году в краевой столице появился «СпешиLove». Он открылся в Камской долине, на ул. Спешилова, 114, и стал вторым по размерам ТЦ после «Семьи». Площадь «СпешиLove» составила 75 тыс. кв. м, его якорным арендатором стал гипермаркет «Ашан». В 2021 году запустили вторую очередь комплекса — площадью около 7 тыс. кв. м. Здесь разместились детский развлекательный центр «Мегалэнд» и «мягкий» кинотеатр. ТРК управляет ООО «Логистик Про». Собственник ООО «Логистик Про» — владелец «Сорбента» и группы «Нефтехимпром» Владимир Матыцын

Фото: Евгений Запискин

2020-е годы стали пиком развития рынка ТЦ: в Перми стали появляться так называемые «стотысячники» — современные моллы площадью свыше 100 тыс. кв. м. В 2019 году девелоперы MallTech и ГК «Проспект» приступили к возведению «Планеты» — на месте ипподрома, и «iMALL Эспланада» — на площадке бывшей кондитерской фабрики «Пермская». Оба стоимостью примерно 7–8 млрд руб. &lt;br>На фото: начало строительство ТРК «Планета», 2019 год&lt;br>

2020-е годы стали пиком развития рынка ТЦ: в Перми стали появляться так называемые «стотысячники» — современные моллы площадью свыше 100 тыс. кв. м. В 2019 году девелоперы MallTech и ГК «Проспект» приступили к возведению «Планеты» — на месте ипподрома, и «iMALL Эспланада» — на площадке бывшей кондитерской фабрики «Пермская». Оба стоимостью примерно 7–8 млрд руб.
На фото: начало строительство ТРК «Планета», 2019 год

Пандемия коронавируса, начавшаяся весной 2020 года, их строительство не остановила, но ввела серьезные ограничения на работу других действующих объектов. Во время «волн» коронавируса ТЦ региона временно закрывали, вводили ограничения на время работы, правила предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию против ковида, и другие условия для снижения заболеваемости.&lt;br> На фото: начало строительства ТРК «iMALL Эспланада», 2020 год&lt;br>

Пандемия коронавируса, начавшаяся весной 2020 года, их строительство не остановила, но ввела серьезные ограничения на работу других действующих объектов. Во время «волн» коронавируса ТЦ региона временно закрывали, вводили ограничения на время работы, правила предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию против ковида, и другие условия для снижения заболеваемости.
На фото: начало строительства ТРК «iMALL Эспланада», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

ТРК «Планета» на землях бывшего ипподрома по шоссе Космонавтов открылся в апреле 2021 года. Другую часть ипподрома выкупил ижевский застройщик «Талан» для жилищного строительства, там и сейчас возводят дома. «Планета» площадью 150 тыс. кв. м стала крупнейшим торговым центром региона — первым «стотысячником». &lt;br>На фото: открытие ТРК «Планета», 2021 год&lt;br>

ТРК «Планета» на землях бывшего ипподрома по шоссе Космонавтов открылся в апреле 2021 года. Другую часть ипподрома выкупил ижевский застройщик «Талан» для жилищного строительства, там и сейчас возводят дома. «Планета» площадью 150 тыс. кв. м стала крупнейшим торговым центром региона — первым «стотысячником».
На фото: открытие ТРК «Планета», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

ТЦ «iMALL Эспланада», являющийся первой очередью многофункционального комплекса, открылся на месте бывшей кондитерской фабрики «Пермская». При запуске в феврале 2022-го центр не имел разрешения на ввод. Необходимая документация была выдана через несколько дней. Сейчас ГК «Проспект» — девелопер «iMALL Эспланада» — работает над дальнейшими очередями комплекса, среди которых уже готовый отель и конгресс-холл. «iMALL Эспланада» тоже называют «стотысячником», имея в виду большую площадь объекта, хотя этот комплекс насчитывает только 80 тыс. кв. м

ТЦ «iMALL Эспланада», являющийся первой очередью многофункционального комплекса, открылся на месте бывшей кондитерской фабрики «Пермская». При запуске в феврале 2022-го центр не имел разрешения на ввод. Необходимая документация была выдана через несколько дней. Сейчас ГК «Проспект» — девелопер «iMALL Эспланада» — работает над дальнейшими очередями комплекса, среди которых уже готовый отель и конгресс-холл. «iMALL Эспланада» тоже называют «стотысячником», имея в виду большую площадь объекта, хотя этот комплекс насчитывает только 80 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Пандемия коронавируса и развитие онлайн-торговли завершили период активного роста рынка ТЦ. В последние годы посещаемость этих объектов то падает, то растет, а доходность сокращается. ТЦ стали трансформироваться в развлекательно-досуговые центры. Посетители приходят сюда не столько за покупками, сколько за проведением времени и получением услуг. Постепенно на территории таких объектов стало появляться все больше ресторанов, детских и взрослых спортивных и досуговых центров, пунктов оказания услуг, офисов. Два крупных заявленных проекта строительства ТРК под Пермью — екатеринбургским «Форум Групп» и самарским «Коммерик» — так и остались нереализованными

Пандемия коронавируса и развитие онлайн-торговли завершили период активного роста рынка ТЦ. В последние годы посещаемость этих объектов то падает, то растет, а доходность сокращается. ТЦ стали трансформироваться в развлекательно-досуговые центры. Посетители приходят сюда не столько за покупками, сколько за проведением времени и получением услуг. Постепенно на территории таких объектов стало появляться все больше ресторанов, детских и взрослых спортивных и досуговых центров, пунктов оказания услуг, офисов. Два крупных заявленных проекта строительства ТРК под Пермью — екатеринбургским «Форум Групп» и самарским «Коммерик» — так и остались нереализованными

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Следующая фотография
1 / 24

Розничная торговля еще с постсоветского периода развивалась в основном в виде магазинов на первых этажах домов. Самым главным и крупным ТЦ в городе в начале 2000-х годов по-прежнему являлся Центральный универсальный магазин «Пермь» (ЦУМ), открывшийся в конце 1965 года. Общая площадь магазина превышает 11 тыс. кв. м.
На фото: пермский облунивермаг, 1965 год

Фото: Государственный архив Пермского края

С 1999 года ЦУМ принадлежал группе компаний «ЭКС», став первым ТЦ в холдинге. Бенефициаром группы является бывший пермский губернатор Олег Чиркунов. В 2021 году ЦУМ был продан совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн» Александру Кириленко — его цена могла составить 400–450 млн руб.
На фото: пермский ЦУМ, 2005 год

Фото: Сергей Глорио

Сначала девелоперы торговых центров старались переделать их из существующих зданий. Старейший торговый объект города — ТЦ «Гостиный двор». Он ведет свою историю из 1990-х годов, когда из гостиницы «Восточная» был переоборудован в торговый центр «Краски Хеми». Позднее здание на Комсомольском проспекте, 54, стало «Гостиным двором», ориентированным на розничную торговлю товарами народного потребления. Контролирует объект владелец фабрики «Хеми» Валерий Гусев.
На фото: ТЦ «Гостиный двор», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Переделка существующих зданий оказалось затратной, объект не отвечал требованиям времени, был сложным в адаптации к современным уровням торговли. Поэтому и девелоперы начали просто сносить большую часть конструкций старого здания и строить на нем новое. Так, в 2004 году на сваях старого дома быта «Алмаз» появился одноименный девятиэтажный ТЦ.
На фото: дом быта «Алмаз», СССР

Фото: Государственный архив Пермского края

Девелопер «Алмаза» Александр Репин настаивал, что это была реконструкция: частично здание стояло на сваях советского дома быта. Его цокольный этаж заняли торговые галереи по продаже обуви. Помимо различных отделов и магазинов, на верхних этажах ТЦ «Алмаз» работал ночной клуб «Панорама». Постепенно большую часть площадей «Алмаза» «Сатурн-Р» распродал. Девелоперу объекта принадлежит лишь треть помещений, в основном офисов.
На фото: пожар в ТЦ «Алмаз», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Еще одним ТЦ, построенным на базе старого здания, стал «Колизей Atrium». Он появился на месте недостроенного концертного зала «Родина» в центре Перми, после того как площадку с незавершенным объектом в начале 2000-х годов купила компания «Австром» бизнесмена, депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. «Колизей» начал работу в конце 2005 года.
На фото: строительство «Колизея», январь 2005 года

Фото: Евгений Запискин

Это был второй торговый центр с фуд-кортом в Перми после ТРК «Столица».
На фото: строящийся ТРК «Колизей Atrium», 2006 год

Фото: ан

Первым ТЦ, построенным в Перми на чистом участке и по новому проекту в начале 2000-х годов, стал «Айсберг». Торговый центр на ул. Попова, 16, площадью более 8 тыс. кв. м, возвели пермские бизнесмены Александр Кириленко, Валерий Гараев и Андрей Безденежных. Пятиэтажное здание «Айсберга» впервые было снабжено эскалатором — тогда это было новинкой для таких объектов. Оно открылось в 2003–2004 годах. Через десять лет, в 2014 году, через дорогу от «Айсберга» запустили вторую очередь ТЦ — «Айсберг Modern».
На фото: только что построенный ТЦ «Айсберг» перед открытием, 2003 год

Фото: Новый компаньон

В 2004 году открылся другой крупный торговый центр, прочно занявший место на рынке городского ритейла,— это «Семья». Его особенностью стал продуктовый гипермаркет огромных размеров. После этого такие «якоря», как крупные продуктовые гипермаркеты, стали атрибутом всех крупных ТРК.
На фото: первая очередь ТРК «Семья» в 2006 году

Фото: Сергей Глорио

Девелопером объекта площадью 30 тыс. кв. м стала группа «ЭКС» Олега Чикунова, который возглавлял Пермский край в 2005–2012 годах.
На фото: глава Перми Аркадий Каменев, Олег Чиркунов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка Владимир Верхоланцев и первый директор ТРК Наталья Мишланова

Фото: Евгений Запискин

Открытие гипермаркета «Семья, апрель 2004 года. Первый директор ТРК Наталья Мишланова

Фото: Евгений Запискин

Торгово-развлекательный центр стал очень популярным, и в январе 2008-го ГК «ЭКС» запустила вторую очередь «Семьи», насчитывающую еще 45 тыс. «квадратов». Во второй очереди открылись игровая зона Play day и восьмизальный кинотеатр «Синема парк».
На фото: директор управляющей компании «ЭКС» Андрей Стариков и директор ГК «ЭКС» Светлана Кузьмич на пресс-конференции по случаю открытия второй очереди ТРК в 2008 году

Фото: Андрей Коршунов

В 2010 году из-за фундамента просел пол, и продуктовую часть первой очереди пришлось строить заново

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Первым по-настоящему развлекательным стал открытый в ноябре 2004 года в Индустриальном районе ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1). Помимо торговых галерей, в ТРК впервые размещался современный в то время пятизальный мультиплекс «Киномакс» — это позволяло резко увеличить сеансы кинопоказа. Позже в Перми стали появляться и отдельно стоящие мультиплексы вне ТРК.
На фото: ТРК «Столица», 2005 год

Фото: Сергей Глорио

В 2007 году группа «РИАЛ» Юрия Борисовца запустила через дорогу от «Колизея Atrium» торгово-развлекательный комплекс «Колизей Cinema». Партнером господина Борисовца стал экс-депутат регионального парламента, владелец ООО «Панорама» Александр Флегинский. Кинотеатр, работавший в этом ТЦ — сначала Very Velly господина Флегинского, а потом «Синема парк»,— закрылся в 2023 году. Теперь Александр Флегинский продает мультиплекс.
На фото: котлован на месте будущего ТРК «Колизей Cinema»

Фото: Евгений Запискин

Торговые центры девелоперы строили в самых неожиданных местах. Иногда близко к дорогам. Прямо возле посадочных площадок пермского автовокзала возник ТЦ «Семь пятниц». Его появление сделало невозможным расширение улицы Революции и способствовало возникновению пробок

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Возле Пермского драматического театра были построены такие вот небольшие ТЦ, которые население назвало «пирамидами». У властей были планы по расширению улицы Крисанова, поэтому такие ТЦ решено было выкупить в собственность города

Фото: Евгений Запискин

Рынок ритейла продолжал развиваться в Прикамье, и, помимо Перми, большие ТЦ стали появляться и в других городах региона. Так, ГК «РИАЛ» стала застройщиком и оператором торгово-развлекательного центра «Оранж-Молл» в Березниках. На самих торговых центрах стали появляться современные рекламные медиафасады.
На фото: медиафасад на ТЦ «Айсберг»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Тем временем в Перми продолжало расти число ТЦ. В 2015 году в краевой столице появился «СпешиLove». Он открылся в Камской долине, на ул. Спешилова, 114, и стал вторым по размерам ТЦ после «Семьи». Площадь «СпешиLove» составила 75 тыс. кв. м, его якорным арендатором стал гипермаркет «Ашан». В 2021 году запустили вторую очередь комплекса — площадью около 7 тыс. кв. м. Здесь разместились детский развлекательный центр «Мегалэнд» и «мягкий» кинотеатр. ТРК управляет ООО «Логистик Про». Собственник ООО «Логистик Про» — владелец «Сорбента» и группы «Нефтехимпром» Владимир Матыцын

Фото: Евгений Запискин

2020-е годы стали пиком развития рынка ТЦ: в Перми стали появляться так называемые «стотысячники» — современные моллы площадью свыше 100 тыс. кв. м. В 2019 году девелоперы MallTech и ГК «Проспект» приступили к возведению «Планеты» — на месте ипподрома, и «iMALL Эспланада» — на площадке бывшей кондитерской фабрики «Пермская». Оба стоимостью примерно 7–8 млрд руб.
На фото: начало строительство ТРК «Планета», 2019 год

Пандемия коронавируса, начавшаяся весной 2020 года, их строительство не остановила, но ввела серьезные ограничения на работу других действующих объектов. Во время «волн» коронавируса ТЦ региона временно закрывали, вводили ограничения на время работы, правила предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию против ковида, и другие условия для снижения заболеваемости.
На фото: начало строительства ТРК «iMALL Эспланада», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

ТРК «Планета» на землях бывшего ипподрома по шоссе Космонавтов открылся в апреле 2021 года. Другую часть ипподрома выкупил ижевский застройщик «Талан» для жилищного строительства, там и сейчас возводят дома. «Планета» площадью 150 тыс. кв. м стала крупнейшим торговым центром региона — первым «стотысячником».
На фото: открытие ТРК «Планета», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

ТЦ «iMALL Эспланада», являющийся первой очередью многофункционального комплекса, открылся на месте бывшей кондитерской фабрики «Пермская». При запуске в феврале 2022-го центр не имел разрешения на ввод. Необходимая документация была выдана через несколько дней. Сейчас ГК «Проспект» — девелопер «iMALL Эспланада» — работает над дальнейшими очередями комплекса, среди которых уже готовый отель и конгресс-холл. «iMALL Эспланада» тоже называют «стотысячником», имея в виду большую площадь объекта, хотя этот комплекс насчитывает только 80 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Пандемия коронавируса и развитие онлайн-торговли завершили период активного роста рынка ТЦ. В последние годы посещаемость этих объектов то падает, то растет, а доходность сокращается. ТЦ стали трансформироваться в развлекательно-досуговые центры. Посетители приходят сюда не столько за покупками, сколько за проведением времени и получением услуг. Постепенно на территории таких объектов стало появляться все больше ресторанов, детских и взрослых спортивных и досуговых центров, пунктов оказания услуг, офисов. Два крупных заявленных проекта строительства ТРК под Пермью — екатеринбургским «Форум Групп» и самарским «Коммерик» — так и остались нереализованными

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...