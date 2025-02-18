От молла до велика

Первым ТЦ, построенным в Перми на чистом участке и по новому проекту в начале 2000-х годов, стал «Айсберг». Торговый центр на ул. Попова, 16, площадью более 8 тыс. кв. м, возвели пермские бизнесмены Александр Кириленко, Валерий Гараев и Андрей Безденежных. Пятиэтажное здание «Айсберга» впервые было снабжено эскалатором — тогда это было новинкой для таких объектов. Оно открылось в 2003–2004 годах. Через десять лет, в 2014 году, через дорогу от «Айсберга» запустили вторую очередь ТЦ — «Айсберг Modern».

На фото: только что построенный ТЦ «Айсберг» перед открытием, 2003 год



Фото: Новый компаньон