В Сатке возбуждено дело против главы МУП, арендовавшего машину у супруги

Следственный отдел по Сатке управления СК России по Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Водоотведение». Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате бюджетных средств (ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.

МУП «Водоотведение» является гарантирующим поставщиком услуг по водоотведению и водоснабжению на территории Бакальского городского поселения. Сотрудники прокуратуры установили, что в декабре 2023 года директор предприятия заключил со своей супругой договор аренды автомобиля Suzuki Grand Vitara 2007 года выпуска. Ежемесячная плата составила 63,2 тыс. руб. За время действия договора — по октябрь 2024 года расходы МУП «Водоотведение» на аренду машины составили около 570 тыс. руб.

При этом, по данным прокуратуры, с января 2024 года собственником автомобиля является третье лицо, которое приобрело его у супруги директора МУП и фактически не передавало транспортное средство предприятию в аренду.

«Таким образом, установлено, что со счета муниципального предприятия на счет супруги директора переводились средства за аренду транспортного средства, который не использовался для нужд предприятия»,— сообщает надзорное ведомство. Прокуратура контролирует ход расследования уголовных дел.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором МУП «Водоотведение» с марта 2023 года является Андрей Бойченко.