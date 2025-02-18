Областную детскую больницу закрыли для посещений из-за ОРВИ и гриппа

Ярославская областная детская клиническая больница закрыта для посещений, сообщается на официальной странице медучреждения ВКонтакте.

«По предписанию Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией и подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом посещение пациентов запрещено»,— говорится в сообщении.

Родственники пациентов могут передавать больным передачи, организован пункт их приема. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее по тем же причинам закрыли посещение в областной больнице и больнице №2 Рыбинска.

Антон Голицын