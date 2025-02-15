Из-за роста заболеваемости в Ярославской области запретили посещение пациентов

В Ярославской области в двух больницах ограничили посещение пациентов из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом медучреждения сообщили в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Посещать пациентов запретили в Ярославской областной клинической больнице.

«По предписанию Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией и подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом посещение пациентов запрещено. Передачи доставляются от входной двери 2 этажа стационара»,— говорится в сообщении больницы.

В рыбинской городской больнице №2 имени Пирогова еще 5 февраля сообщили, что из-за «неблагоприятной обстановки по гриппу и ОРВИ вводятся ограничения на посещение пациентов». В медучреждении не уточнили, означает ли это полный запрет на посещение больных.

Как сообщал «Ъ», заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России за последнюю неделю выросла на 13,7%. Зафиксировано 865 тыс. случаев заболевания.

Алла Чижова