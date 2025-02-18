Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заболеваемость ОРВИ увеличилась на 14% за неделю в Удмуртии

В Удмуртии зафиксировали 15,9 тыс. случаев ОРВИ на неделе с 10 по 17 февраля. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике, показатель заболеваемости на 14% выше, чем на предыдущей неделе.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшая заболеваемость наблюдается в Завьяловском, Алнашском, Балезинском и Можгинском районах, а также в Ижевске и Можге.

55% заболевших — дети до 14 лет. В 49 школах и 47 детских садах приостановлен образовательный процесс. Полностью закрыты 6 детских садов и 2 школы.

Заразившихся гриппом — 235 человек, показатель заболеваемости — 16,38 на 100 тыс. населения.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...