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Коммерсантъ FM
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Дума рекомендовала губернаторам привлекать участников СВО к работе со школьниками

Госдума рекомендовала регионам вовлекать участников боевых действий на Украине в воспитательную работу в школах и детских лагерях. Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам правительственного часа о разработке стратегии развития образования. Как именно губернаторы должны привлекать военных к работе с детьми — в документе не уточняется.

В августе 2024 года президент Владимир Путин поручил привлекать участников СВО к воспитательной работе во всех регионах. В частности, речь шла о работе военных в центрах развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

В начале 2024 года Минпросвещения объявило, что участники боевых действий с педагогическим образованием будут преподавать в школах предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Осенью 2023 года первый замминистра просвещения Александр Бугаев говорил, что участники СВО «широко привлекаются» к воспитательной работе, если имеют профильное образование.

Полина Мотызлевская

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