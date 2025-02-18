Жители Таганрога проголосовали за восстановление тролейбусного движения в городе
По предварительным результатам опроса, таганрожцы проголосовали за восстановление троллейбусного движения. Опрос проводился в Telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Будем над этим вопросом работать. Есть предложения от компаний, которые готовы взяться за эту работу, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию самих сетей троллейбусных. Нам понадобится приобретение нового подвижного состава»,— сообщила Светлана Камбулова.
По словам чиновницы, на восстановление троллейбусного движения потребуется четыре года и около 1,5 млрд руб. Сейчас на направлениях, которые обслуживали троллейбусы, работают автобусы.