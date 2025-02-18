Суд приговорил уральца к 10 годам колонии за попытку убийства на первом свидании

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за покушение на убийство девушки, с которой он познакомился на сайте знакомств и пригласил ее на первое свидание к себе домой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По версии следствия, осужденный напал на девушку с ножом у себя в квартире по ул. Красных Борцов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 19 мая 2024 года. У него дома они общались и распивали алкоголь, после чего между ними разгорелся словесный конфликт. «Вооружившись кухонным ножом, мужчина нанес потерпевшей в область лица, головы, туловища, верхних и нижних конечностей не менее 20 ударов и воздействий ножом, а также множественные удары руками и ногами», — рассказали в областной прокуратуре.

Подчеркивается, что осужденный «глумился» над потерпевшей и спрашивал у нее, почему она не теряет сознание от кровопотери. Он угрожал ей, что после ее смерти выколет ей глаза и «ампутирует молочные железы». Когда потерпевшая пыталась сбежать из квартиры, осужденный дважды ударил ее ножом в спину.

Девушка оказала нападавшему активное сопротивление и нанесла ему несколько ножевых ранений в область туловища. Затем вызвала бригаду скорой помощи, медики оказали ей своевременную помощь. Суд признал нападавшего виновным по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Мария Шараева