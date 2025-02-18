Европейский Stoxx 600 вырос до рекордного уровня за счет оборонных компаний

Общеевропейский биржевой индекс Stoxx 600 вырос до рекордных значений в 555,90 пункта. Как пишет Reuters, такое увеличение связано с акциями оборонного сектора.

Аналитики агентства отмечают, что положительная динамика связана с обсуждениями среди лидеров ЕС урегулирования конфликта на Украине, а также требованием США к региону увеличить военные расходы на безопасность. Инвесторы ожидают роста доходов в оборонной и аэрокосмической отраслях.

Накануне, 17 февраля, акции производителей вооружений выросли на 4,6%. Это самый большой однодневный прирост стоимости с февраля 2022 года. Сегодня акции прибавили еще 1%. В феврале индекс Stoxx 600 несколько раз обновлял исторический максимум. За текущий месяц он вырос на 2,8%, а с начала года — на 9,3%.

По данным Североатлантического альянса на 2024 год, из 32 членов НАТО целевого показателя в 2% ВВП в части трат на оборону достигли только 23 страны. При этом президент США Дональд Трамп требует от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Члены альянса сочли это недостижимым результатом в ближайшее время. Генсек НАТО Марк Рютте говорил, что новый целевой показатель по расходам на оборону будет утвержден позднее в 2025 году и «значительно» превысит нынешние 2% ВВП.

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