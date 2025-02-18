Нижегородские депутаты обеспокоились нехваткой школьных мест в Лесном городке

Вопрос нехватки мест в школах и детсадах в микрорайоне Лесной городок Канавинского района обсудили на комиссии гордумы по строительству 18 февраля. Нехватку мест усугубляет новое жилищное строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инициатором вопроса стал депутат Николай Сатаев. Директор департамента строительства Татьяна Гераськина рассказала, что в единственной в микрорайоне школе №181 при мощности 650 мест учатся 1119 человек, из них 450 во вторую смену.

Планировочную документацию жилкомплекса, который возводит московское ООО спецзастройщик «Три Эс Новый Город», утвердили в 2020 году. Четыре десятиэтажных дома уже ввели, два должны достроить в июле 2025 года, два — в августе 2026 года и еще два — в 2027 году. Компания также должна построить детсад на 207 мест в 2027 году и школу на 405 мест в 2029 году.

Помимо этого, в этом микрорайоне готовят проект комплексного развития территории (КРТ). По предварительному мастер-плану, там будет детсад на 207 мест со сроком ввода в 2030 году. И.о. директора департамента градразвития Александр Корнилов добавил, что в КРТ рассчитывают включить и новый корпус школы №181, но сроки пока неизвестны.

Директор департамента образования Владимир Радченко рассказал, что число вновь прибывших учеников увеличивается. Если в текущий учебный год пришли 52 ребенка, то на 2025-2026 год их должно прийти 154.

Депутат Николай Сатаев назвал ситуацию критической, так как первое соцучреждение появится только под конец застройки первого жилкомплекса. В школу №181 по нормативам уже нельзя принять ни одного человека, из-за чего директора постоянно взывают в прокуратуру.

Председатель думской комиссии Михаил Иванов признал, что ситуация становится критической. Вместе с тем непонятно, как повлиять на застройщика с правовой точки зрения, так как вся документация по планировке и очередности уже утверждена. Он предложил инициировать рассмотрение проблемы у зампреда правительства Ивана Каргина.

Ирина Швецова