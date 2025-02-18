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В Башкирии 70 молодых специалистов АПК получат по 750 тысяч рублей

В этом году 70 молодых специалистов в Башкирии получат по 750 тыс. руб. из бюджета республики по региональной программе поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса (АПК). Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии, на получение господдержки претендовал 101 молодой специалист сельского хозяйства.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, потребность в кадрах в сельском хозяйстве региона остается высокой, и региональная программа поддержки кадрового потенциала АПК помогает предприятиям привлечь и закрепить необходимых специалистов в сельхозпредприятиях.

Все прошедшие отбор, в соответствии с критериями отбора, уже работают в отраслевых компаниях. В 2024 году по 750 тыс. руб. получили 100 молодых специалистов.

Майя Иванова

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