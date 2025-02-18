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В Пензе возбудили дело после гибели работника на мебельном производстве

Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы возбудил уголовное дело в связи с гибелью работника на мебельном производстве (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, 13 февраля на оператора станка упали пиломатериалы, складированные у стены в помещении производственного цеха. 30-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Им предстоит установить лицо, которое насет ответственность за соблюдение требований охраны труда.

Павел Фролов

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