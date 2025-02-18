В Тольятти хотят построить многофункциональный сквер на территории исторического поселения

В администрации Тольятти прошло заседание общественной комиссии. На ней были подведены итоги опроса по благоустройству территории исторического поселения «Шлюзовой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в голосовании за благоустройство этой территории победил участок вдоль судоходного канала (от ул. Никонова, 2 до ул. Носова, 10), сквер Крылова и территория у ДЦ «Русич».

Сегодня и. о. главы Тольятти Илья Сухих отметил в своем Telegram-канале, что по итогам последующего опроса стало понятно, что на благоустраиваемой территории должен быть многофункциональный семейный сквер.

«Сквер с зонами тихого отдыха, а также зоной отдыха в компании. Игровая и спортивная площадки. В сквере обязательно должны быть арт-объекты, которые послужили бы фотозоной. И, конечно, зона для проведения праздников и образовательных мастер-классов»,— заявил господин Сухих.

Итоги опроса будут положены в основу концепции развития территории, с которой Тольятти примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Алексей Алексеев