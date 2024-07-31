В Саратове стартует обсуждение запрещенной судом стройки на 2-й Дачной

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области объявило общественное обсуждение возведения многоквартирного дома в Ленинском районе Саратова. Соответствующий приказ за подписью министра Сергея Соколова опубликовали на сайте ведомства.

Организует обсуждение комиссия минстроя по подготовке проектов правил землепользования и застройки Саратова, Балаковского и Энгельсского районов. Общественность решит, возможно ли строительство на участке по адресу: ул. Телеграфная, 8, 10 и 12.

Заявку подал арендатор участка ООО «Проэксперт». Площадь будущей высотки составит 5,37 тыс. кв. м., этажность — от девяти. 7 августа на сайте минстроя разместят проект обсуждений, 23 августа подготовят протокол, 26-го — заключение о результатах, на следующий день опубликуют. Ознакомиться с экспозицией проекта можно будет в Саратове по адресу ул. Челюскинцев, 114.

Согласно картотеке арбитражных дел, суд постановил расторгнуть договор аренды. В сентябре 2023 года администрация Саратова подала соответствующий иск. Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требования 3 июля. Решение вступит в силу 3 августа, данных о подаче апелляции в картотеке нет.

«Специалист отдела контроля за использованием земельных участков установил, что участок не огорожен, произрастает древесно-кустарниковая растительность и естественный травостой, имеются навалы грунта, щебня, лома асфальта»,— говорится в опубликованном на сайте арбитража решении. В связи с указанным обстоятельством чиновники решили, что арендатор нарушил договор в части начала освоения земли в трехлетний срок.

Договор аренды заключили с 9 ноября 2018 года до 27 ноября 2027-го. В суде выяснилось, что «Проэксперт» 6 мая 2019 года уступил права на участок бизнесмену Владимиру Кубанскому. 5 декабря предприниматель обратился за разрешением на строительство. Коммерсант получил отказ из-за изменения градостроительных нормативов: запретили застройку выше девяти этажей, а также в изначальном проекте стало не хватать парковочных мест. Господин Кубанский обратился в суд, но его требования оставили без удовлетворения.

По данным Rusprofile, ООО «Проэксперт» существует с 26 декабря 2014 года. Компания принадлежит Дарье Садовской (40%) Валентине Карякиной (40%) и Артуру Филатову (20%). Последний также является директором организации. Помимо господина Филатова, в «Проэксперте» работают еще три человека. Средняя зарплата составляет в компании 15,35 тыс. руб. Согласно информации портала, общество имеет налоговую задолженность.

Дарья Васенина

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