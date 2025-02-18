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Superjet компании «Азимут» не вылетел из Минеральных Вод из-за неисправности

Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» не вылетел из аэропорта Минеральных Вод в турецкую Анталью. Причиной отмены рейса AZO6215, по данным Telegram-канала Aviaincedent, стала техническая неисправность.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обнаружив поломку, пилот принял решение вернуться на стоянку. Superjet RRG 95 должен был вылететь из российского воздушного порта в 12:28.

Ранее «Ъ» писал о том, что самолет SSJ 100 «Азимута», вылетевший в Сочи, вернулся в аэропорт Минвод. Экипаж уже в воздухе обнаружил неисправность.

Дмитрий Ковалевский

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