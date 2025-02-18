Мэрия Екатеринбурга выплатит 80 тыс. рублей горожанке, пострадавшей от гололеда

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, который обязал администрацию Екатеринбурга выплатить 80 тыс. руб. местной жительнице, пострадавшей от гололеда. Как сообщили в пресс-службе Облсуда, горожанка поскользнулась и сломала руку из-за скользкого дорожного покрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, инцидент произошел в январе 2024 года на ул. Волгоградская около больницы №40 в Екатеринбурге. «На протоптанной пешеходами тропинке Елена поскользнулась, упала на левую руку и сломала ее. В травмпункте ей диагностировали перелом. Следующие две недели женщина провела на лечении в травматологическом отделении, перенесла операцию», — говорится в сообщении.

После происшествия она обратилась в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с иском к МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», Администрации Екатеринбурга и Администрации Верх-Исетского района с требованием взыскать с ответчиков в качестве моральной и материальной компенсации более 560 тыс. руб. Суд требования удовлетворил частично и взыскал с мэрии 80 тыс. руб.

Представитель Администрации Екатеринбурга обжаловал вынесенное решение, однако Свердловский областной суд указал на то, что местная жительница «пострадала из-за бездействия специалистов администрации» и оставил решение Верх-Исетского райсуда без изменений.

Мария Шараева