МИД РФ: конференция в Мюнхене показала, что Запад больше не эталон безопасности

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности, состоявшаяся 14-16 февраля, показала отход стран Запада от эталонов безопасности и демократии. По ее словам, на мероприятии не высказали «каких-либо конструктивных идей» для улучшения ситуации в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Matthias Schrader / AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Matthias Schrader / AP

«Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго — западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они уже не претендуют на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии. Ничего даже близкого нет»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

«О чем нужно было бы говорить? Наверное, в первую очередь о том, какие ошибки были допущены евроатлантистами. Во-вторых, проанализировать как можно завершить то, что является частью их преступной политики. В-третьих, подумать о работе над ошибками. Но нет»,— заявила представитель российского МИДа.

На Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи вопреки ожиданиям не коснулся российско-украинского конфликта, но раскритиковал страны Европы за отход демократии и игнорирование интересов граждан. Европейские лидеры были возмущены подобным заявлением, писали западные СМИ. Председатель конференции Кристоф Хойсген назвал конференцию «европейским кошмарным сном».

О том, как Мюнхенская конференция поставила под вопрос трансатлантическое единство,— в материале «Ъ».

Лусине Баласян