DeepSeek будет предсказывать погоду в Китае

Метеорологическое управление Китая (МУК) рассматривает использование чат-бота DeepSeek для своей работы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление МУК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как следует из сообщения МУК, оно уже провело совещание по «продвижению и углубленной интеграции и использованию DeepSeek» в рамках программы по «последовательному улучшению метеорологической ИИ-модели». Как сообщается, совещание прошло в минувшую пятницу.

Эксперты Bloomberg отмечают, что Китай прилагает усилия к тому, чтобы стать «метеорологической сверхдержавой», и хотел бы сократить отставание от таких лидеров этой сферы, как Европейский центр среднесрочных метеорологических прогнозов и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Интеграция DeepSeek в работу МУК в связи с этим рассматривается как один из ключевых элементов таких усилий.

Виктор Буй