В Казани водитель автобуса сбил пожилую женщину

В Казани на ул. Ю. Фучика водитель маршрутного автобуса 1967 года рождения, со стажем вождения 33 года, сбил пожилую женщину 1938 года рождения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло 17 февраля в 16:20. Водитель автобуса предположительно нарушил п. 8.1 ПДД РФ. При начале движения он не удостоверился в безопасности маневра и сбил пешехода. По предварительным данным, женщина также нарушила правила дорожного движения, находясь на проезжей части без намерения ее пересечь, что противоречит п. 4.3 ПДД РФ.

В отношении водителя общественного транспорта были составлены административные материалы согласно КоАП РФ:

ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ (за остановку автобуса далее первого ряда от края проезжей части);

вынесено определение о проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ (причинение вреда здоровью пострадавшего).

В результате ДТП пожилая женщина получила травматическую ампутацию правой ноги. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, где ей была проведена операция. Пострадавшая находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Казани во время ДТП с участием двух автомобилей пострадал ребенок.

Артём Дергунов