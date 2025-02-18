В Казани во время ДТП с участием двух автомобилей пострадал ребенок

Вечером 17 февраля в Кировском районе Казани на ул. Клары Цеткин случилось ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП случилось в 20:18. За рулем автомобиля Mitsubishi Carisma находился водитель 1993 года рождения, имея стаж вождения 6 лет. Он двигался по ул. Клары Цеткин в направлении от ул. Кызыл Армейская к ул. Адмиралтейская. При повороте налево на зеленый сигнал светофора он нарушил требования пункта 13.4 ПДД, не уступив дорогу автомобилю EXEED LX, за рулем которого находился водитель 1985 года рождения со стажем вождения 20 лет.

В результате столкновения автомобиль EXEED LX по инерции совершил наезд на опору дорожного знака «Пешеходный переход», повредив ее.

Из-за нарушения правил дорожного движения водителем Mitsubishi Carisma пострадала девочка 2019 года рождения, находящаяся в салоне автомобиля EXEED LX. Она была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение. После обследования ребенок был отпущен домой.

Артём Дергунов