Российские войска отразили две контратаки ВСУ на курском направлении

Подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также российские войска поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Суджа и Южный.

За сутки ВСУ лишились в Курской области свыше 220 военнослужащих. Также были ликвидированы 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, восемь минометов, три самоходные артиллерийские установки, два бронетранспортера, два артиллерийских орудия, танк, пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.

В общий состав потерь Украины в Курской области вошли более 61 530 военнослужащих, 2 031 автомобиль, 1 915 боевых бронированных машин, 450 артиллерийских орудий, 370 танков, 276 боевых машин пехоты, 224 бронетранспортера, 109 станций РЭБ, 48 пусковых установок РСЗО, 48 единиц инженерной и другой техники, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, семь РЛС противовоздушной обороны, командно-штабная машина.

Накануне подразделения группировки войск «Север» освободили село Свердликово Суджанского района Курской области. ВСУ за сутки лишились свыше 300 человек, четверо солдат сдались в плен.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова