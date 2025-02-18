Жителя Туапсе осудят за распространение ложной информации о ВС РФ

В Туапсе завершили расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемый разместил в одной из социальных сетей видеоматериалы и ложные сведения о действиях Вооруженных сил России в ходе проведения СВО. Эта информация была доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. На основании собранных доказательств уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Мария Удовик