Жителя Туапсе осудят за распространение ложной информации о ВС РФ
В Туапсе завершили расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Тelegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемый разместил в одной из социальных сетей видеоматериалы и ложные сведения о действиях Вооруженных сил России в ходе проведения СВО. Эта информация была доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.
Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. На основании собранных доказательств уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.