Блестящий тандем

Ariana Grande x Swarovski

Поп-певица, актриса и музыкальный продюсер Ариана Гранде пробует силы в ювелирном дизайне. Обладательница Grammy и номинантка на «Оскар» за роль доброй ведьмы в фильме «Wicked», Гранде с прошлого года является глобальным амбассадором Swarovski. Съемками рекламного кампейна, однако, дело не ограничилось, и в свет вышла капсульная линия украшений, созданная Арианой вместе с креативным директором Джованной Энгельберт.

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Чокеры, серьги-каффы и серьги-хупы, браслеты и тиара ослепительно сверкают кристаллами, иногда в сочетании с матовым жемчугом. Центральным мотивом украшений Гранде выбрала сердца (более крупные превращаются в кулоны, более скромные образуют теннисные колье и браслеты) и скрипичный ключ — неслучайно работа над коллекцией началась с музыки. Все 16 предметов из коллекции уже поступили в продажу на сайте Swarovski.

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Фаррелл Уильямс х Tiffany & Co.

Креативный директор мужской одежды Louis Vuitton по-дружески сотрудничает с ювелирным брендом Tiffany — обе компании входят в холдинг LVMH. Весной прошлого года была запущена капсула Tiffany Titan. Слово «titan» здесь не только означает «легкий металл», который используется наряду с золотом, но и отсылает к мифологической фигуре Посейдона. Его трезубец перевоплотился в шипы из полированного золота, придающие украшениям индустриальный аллюр. За прошедший год Уильямс выпустил три версии Tiffany Titan: первая, самая брутальная, из золота, бриллиантов и черненого титана, во второй появился нежный речной жемчуг в «шипованной» оправе из желтого золота (титана уже не было), в третьей, заключительной белые жемчужины сменились темными таитянскими в сочетании с розовым золотом.

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Хохлома х Алена Ахмадуллина

В декабре 2024 года новоселье отпраздновал бутик «Хохлома от Алены Ахмадуллиной» в ГУМе. Известный российский дизайнер уже четверть века последовательно воплощает в своих коллекциях русские мотивы и национальную символику. Теперь Ахмадуллина стала креативным директором компании «Хохлома» из Нижнего Новгорода. Ее первая полноценная коллекция для российского бренда включает не только вечерние платья с вышивкой, шубы из меха волка и лисы с ручной росписью, шелковые платки с принтами под хохлому, но также предметы мебели и декора для дома и линейку украшений, вдохновленных народным промыслом из города Семенова.

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Броши-птицы с рубиновыми подвесками, серьги с бриллиантовыми завитками, узорчатые кольца исполнены из золота 585-й пробы, украшены эмалью и камнями. «Уверена, что синтез традиций с современным дизайном откроет новую страницу в истории хохломы, ведь она олицетворяет наше стремление сохранить исконную Россию. В этом я вижу мою творческую миссию»,— признается Ахмадуллина.

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Нина Спиридонова