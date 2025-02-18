Запрещенная Meta проложит самый длинный в мире подводный оптоволоконный кабель

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) анонсировала проект Waterworth по прокладке подводного кабеля, который соединит США, Индию, Южную Африку, Бразилию и ряд других регионов. Как заявили в компании, общая длина кабеля составит около 50 тыс. км, а это больше, чем окружность Земли. И это будет самый длинный в мире волоконно-оптический кабель с 24 волокнами, проложенный по дну моря. Сейчас чаще прокладывают кабель с 8 или 16 волокнами, то есть с меньшей пропускной способностью.

По мнению разработчика, проект Waterworth будет способствовать «расширению экономического сотрудничества, цифровой инклюзии, открытию возможностей технологического развития во всех регионах», куда дойдет кабель. В настоящее время более 95% интернет-трафика в мире проходит именно по подводным кабелям. По данным исследовательской компании TeleGeography, в настоящее время по морскому дну проложены кабели более чем 600 систем, включая 2Africa, также проложенный при поддержке Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и операторов мобильной связи Orange, Vodafone и China Mobile. Длина 2Africa, соединяющего три континента, составляет 45 тыс. км. Аналогичные проекты в 2024 году анонсировала компания Google, которая прокладывает подводный кабель между Африкой и Австралией и инвестирует $1 млрд в расширение подводной кабельной сети, связывающей Японию и США.

Алена Миклашевская