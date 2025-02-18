Мэрия Уфы потратит на нагрудные знаки с гербами города до 636 тысяч рублей

Администрация Уфы на аукционе 25 февраля выберет поставщика 1,2 тыс. нагрудных знаков с изображением герба города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 636 тыс. руб. Он будет оплачен из городского бюджета.

Срок исполнения контракта — до декабря этого года. Изделие состоит из венка, герба и двух магнитов. Оно должно быть изготовлено методом объемной штамповки из томпака и нейзильбера, окрашено ювелирными эмалями. Венок состоит из дубовых ветвей, обвитых лентой. Он обрамляет с двух сторон центральную часть изделия — герб. Над гербом надпись: «1574». В центральной части изделия — щит серебристого цвета, в центре которого изображена бегущая куница коричнево-бурого цвета, на щите — трава зеленого цвета. Знак должен быть в футляре квадратной формы с гранями в виде кристалла из прозрачного пластика с ложементом из темно-синего бархата.

Майя Иванова