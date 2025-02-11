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В Новороссийске установят 11 сирен для оповещения о воздушной опасности

Сирено-речевые установки повышенной мощности установят в городе-герое до ноября 2025 года. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель главы администрации Новороссийска Александр Яменсков.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

По его словам, для безопасности граждан и своевременного оповещения об опасности в городе планируется установить 11 сирен повышенной мощности. Еще 6 установок планируется реконструировать.

На развитие муниципальной автоматизированной централизованной системы оповещения в Новороссийске выделили свыше 16 млн руб.

Алена Воробьева

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