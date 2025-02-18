Песков: Россия выступает за стабильность в Абхазии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в соответствии с законодательством. По его словам, Кремль выступает за стабилизацию ситуации в республике, с которой Россию связывает тесное сотрудничество.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции Кремля в связи с решением и. о. президента Абхазии Валерия Бганбы отстранить от должности главу Службы госбезопасности Дмитрия Кучуберию. Кандидат в президенты Бадра Гунба назвал это решение попыткой сорвать выборы главы государства.

15 февраля в Абхазии состоялся первый тур досрочных президентских выборов, назначенных после разразившегося из-за инвестиционного соглашения с Россией политического кризиса. Во второй тур вышли два кандидата — оппозиционер Адгур Ардзинба (37%) и бывший вице-президент, временно занимавший должность президента, Бадра Гунба (46% голосов).

Подробнее — в материале «Ъ» «Абхазия ушла на второй круг».

Лусине Баласян