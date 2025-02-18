Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: Россия выступает за стабильность в Абхазии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в соответствии с законодательством. По его словам, Кремль выступает за стабилизацию ситуации в республике, с которой Россию связывает тесное сотрудничество.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции Кремля в связи с решением и. о. президента Абхазии Валерия Бганбы отстранить от должности главу Службы госбезопасности Дмитрия Кучуберию. Кандидат в президенты Бадра Гунба назвал это решение попыткой сорвать выборы главы государства.

15 февраля в Абхазии состоялся первый тур досрочных президентских выборов, назначенных после разразившегося из-за инвестиционного соглашения с Россией политического кризиса. Во второй тур вышли два кандидата — оппозиционер Адгур Ардзинба (37%) и бывший вице-президент, временно занимавший должность президента, Бадра Гунба (46% голосов).

Подробнее — в материале «Ъ» «Абхазия ушла на второй круг».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...