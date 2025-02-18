В Сочи готовится к открытию «Самшит» — самый крупный детский сад на Юге России от ФД «Неометрия»

Детский сад «Самшит», который в Сочи построил федеральный девелопер «Неометрия» (ключевой актив инвестиционного холдинга Alias Group), с рабочим визитом посетила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

На сегодняшний день ДОУ «Самшит» является самым крупным на юге России. Оно способно принять одновременно 550 воспитанников. Детский сад расположен в микрорайоне Кудепста на улице Искры в непосредственной близости от жилых комплексов «Флора» и «Лестория» от ФД «Неометрия».

«Детский сад "Самшит" — пример успешного государственно-частного партнерства. Благодаря совместной работе застройщика и администрации Сочи в городе появится современное дошкольное учреждение, которое задает новые стандарты в сфере образования, строительства и благоустройства социальных объектов. В учреждении 28 групп для малышей от 1,5 до 7 лет, два музыкальных и два спортзала, пищеблок, кабинеты терапевта, психолога и логопеда. В здании и на территории продумана каждая деталь и созданы все условия для разностороннего развития детей»,— отметила после осмотра заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Проект реализован в рамках комплексного развития территории. Сумма инвестиций составила более 1,2 млрд рублей. Детский сад введен в эксплуатацию осенью 2024 года

«Здесь есть все необходимое для полноценного образования дошкольника и его воспитания. Это патриотическая, спортивная зоны, два великолепных музыкальных и спортивных зала. Групповые комнаты и спальни оборудованы по последнему слову техники. Для детей, которым требуется помощь специалистов, есть кабинет логопеда, психолога. Имеется всевозможное оборудование, которое позволит ребятам адаптироваться к жизни и быть готовыми к школьному образованию. На территории предусмотрено 28 прогулочных зон. Это и веранды, и площадки с малыми архитектурными формами. Детский сад и его территория полностью безопасны. Надеюсь, он будет иметь огромную популярность в Сочи»,— отметила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. По ее словам, в настоящее время ведется процедура получения разрешительной документации для начала работы.

Здание «Самшита» площадью 8,5 тыс. кв. м расположено на земельном участке в два гектара (свыше 18,5 тыс. кв. м). Площадь озеленения территории составляет масштабные 7,5 тыс. кв. м. Уникальная концепция предполагает высаженные кустарники и специальные деревья — около 60 различных видов. На территории детского сада находятся множество теневых навесов, благодаря которым все группы детей могут находиться на улице одновременно. Они обеспечивают защиту от любой непогоды, а также от солнечного излучения, что особенно важно в условиях южного климата. Современные уникальные игровые площадки имеют специальное двойное мягкое покрытие, на котором детям комфортно и безопасно. Также установлены десятки малых архитектурных форм: песочницы, счеты, качели, горки, пружинные МАФы, лодочки.

«При разработке проекта мы стремились создать современные условия для разностороннего и гармоничного развития детей. Здесь продумана каждая деталь — от концепции и дизайна до благоустройства внешней территории. Воспитанники проводят в детском саду большую часть времени, поэтому пребывание здесь должно быть максимально комфортным и безопасным. На сегодняшний день это один из самых современных детских садов в России. Уверен, что дошкольное образование в "Самшит" станет той основой, которая необходима детям для построения успешного благополучного будущего и выбора достойного пути в жизни»,— отметил председатель правления, собственник инвестиционного холдинга Alias Group Борис Юнанов.

Детский сад рассчитан на полное пребывание воспитанников (10,5–12 часов). Он будет работать в две смены. Ожидается, что общий штат сотрудников составит 145 человек

Внутренние помещения детского сада оформлены в спокойных, пастельных тонах согласно концепции трех стихий: земли, воздуха и воды, каждой из которых посвящен один из уровней трехэтажного корпуса. Вестибюли и коридоры оснащены бизибордами — панелями с различными элементами для формирования мелкой моторики и развития мышления ребенка.

Инфраструктура детского сада не только самая современная, но и детально продуманная. К примеру, музыкальный зал укомплектован уникальной акустической системой, экраном, проектором, а также портативным цифровым фортепиано. Большое внимание «Неометрия» уделила специальному сценическому пространству для проведения музыкальных и творческих занятий, праздников и других мероприятий.

Концепция физкультурного зала предусматривает занятия для детей любых возрастов и уровня физического развития. При этом принимаются во внимание индивидуальные особенности каждого.

В «Самшите» оборудован современный пищеблок, которому нет равных ни в одном детсаду юга России по уровню оснащенности. Здесь предусмотрена техника для хранения и приготовления блюд: морозильные камеры, варочные панели, смесители, СВЧ-печи и духовые шкафы от ведущих мировых брендов. Для каждой возрастной группы высококвалифицированные повара смогут готовить разнообразное меню, включая диетические и специальные рационы.

В учреждении уделено большое внимание и безопасности — детский сад имеет систему контроля и управления доступом СКУД. Пост охраны оснащен современным круглосуточным видеонаблюдением

Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания лидирует по объему строящегося жилья на черноморском побережье и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ. Федеральный девелопер «Неометрия» за 14 лет реализовал 38 объектов площадью 1,2 млн м2, на стадии строительства 14 проектов площадью 1,3 млн м2, на запуске — 10 объектов площадью более 3,5 млн м2.

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