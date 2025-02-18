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Татарстанцы передали свыше 600 единиц оружия бойцам СВО

В Татарстане в рамках акции «Передай ружье бойцам СВО» 556 охотников передали свои ружья бойцам на фронт. Всего было 668 единиц оружия. Об этом на пресс-конференции рассказал майор полиции, заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Росгвардии Республики Татарстан Рамиль Камалиев.

По словам господина Камалиева, перед тем как передать оружие, владельцу нужно приехать в лицензионно-разрешительный отдел со своим ружьем и паспортом и заполнить необходимые бумаги.

«Также можно передать оружие определенному человеку или в определенную часть, можно передать оружие погибшего родственника или свое, на которое просрочена лицензия. В таком случае человека избавят от административной ответственности за владение оружием без лицензии», — сказал Камалиев.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Татарстане привлекли к административной ответственности более 1900 человек за незаконное хранение оружия. Было изъято 702 единицы оружия и около тысячи патронов.

Артём Дергунов

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