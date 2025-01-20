За прошедший 2024 год в Татарстане привлекли к административной ответственности более 1900 человек за незаконное хранение оружия. Было изъято 702 единицы оружия и около тыс. патронов. Информация была озвучена на ежегодной коллегии Управления Росгвардии по республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год в Татарстане поймали почти 2 тыс. человек, незаконно хранивших оружие

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ За год в Татарстане поймали почти 2 тыс. человек, незаконно хранивших оружие

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2023-м году было изъято 545 единиц оружия и более 1900 патронов.

Добровольно в Татарстане сдали на утилизацию 1460 единиц различного оружия и около 3800 патронов, тогда как за 2023 год было сдано более 1900 единиц оружия и более 3300 патронов.

Артём Дергунов