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За год в Татарстане поймали почти 2 тыс. человек, незаконно хранивших оружие

За прошедший 2024 год в Татарстане привлекли к административной ответственности более 1900 человек за незаконное хранение оружия. Было изъято 702 единицы оружия и около тыс. патронов. Информация была озвучена на ежегодной коллегии Управления Росгвардии по республике Татарстан.

За год в Татарстане поймали почти 2 тыс. человек, незаконно хранивших оружие

За год в Татарстане поймали почти 2 тыс. человек, незаконно хранивших оружие

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За год в Татарстане поймали почти 2 тыс. человек, незаконно хранивших оружие

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2023-м году было изъято 545 единиц оружия и более 1900 патронов.

Добровольно в Татарстане сдали на утилизацию 1460 единиц различного оружия и около 3800 патронов, тогда как за 2023 год было сдано более 1900 единиц оружия и более 3300 патронов.

Артём Дергунов

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