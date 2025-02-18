«Новый гендиректор "Крыльев Советов" зарабатывать точно умеет»

В футбольном клубе «Крылья Советов» новый генеральный директор. Им стал Роберт Тер-Абрамян, который ранее работал в хоккейных командах, а с 2022 года занимал пост коммерческого директора ФНЛ, второй по значимости футбольной лиги страны. После скандала, связанного с коррупцией в российском судействе, «Крылья Советов» попали в сложную финансовую ситуацию. Сможет ли новый руководитель спасти команду? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pfcks.ru Фото: pfcks.ru

Футбольные руководители обычно придерживаются старого доброго правила — деньги любят тишину. Но когда грянул коррупционный скандал и «Крылья Советов» попали в финансовую яму, доходы клуба представители прессы посчитали очень быстро. И эта математика вряд ли понравится тем, кто переживает за судьбу команды. Еще недавно ее бюджет составлял 2,3 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. выделялись из областного бюджета. Но сначала чиновники решили сократить финансирование на 800 млн руб., а затем бывший партнер — компания «РТ-Капитал» — потребовал вернуть примерно такую же сумму через суд, причем до конца текущего года. И кто бы ни возглавил клуб в такой ситуации, у него слишком мало места для маневра, подчеркнул футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Это разные вещи — зарабатывать деньги и добиваться спортивного результата.

Самый простой путь — сократить зарплаты и распродать всех ведущих футболистов. Но тогда "Крылья Советов" вылетят в ФНЛ, а то и во вторую лигу».

Однако нынешний генеральный директор самарских «Крыльев» на предыдущих должностях был крайне эффективен. Суммы, связанные с Тер-Абрамяном, впечатляют. Например, в ФНЛ за прошлый год спонсорские контракты принесли доход в 824 млн руб. В этом сезоне сумма должна вырасти почти до 900 млн руб. Для сравнения — до прихода топ-менеджера в лигу спонсорский доход составлял менее 200 млн руб. Но сейчас ему придется решать задачу, на первый взгляд, невыполнимую. Дыра в бюджете «Крыльев» около 2 млрд руб. Спонсоры не хотят сотрудничать с клубом из-за коррупционного скандала, и в таких условиях можно пойти на непопулярные меры, считает Юрий Белоус: «Это большие долги. Пускай не обижаются на меня болельщики "Крыльев Советов", но порой, может быть, легче обанкротить клуб и начать восхождение с низов, чтобы войти в премьер-лигу. Иногда лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Дойдет ли клуб до подобных решений, или Роберт Тер-Абрамян сможет изменить ситуацию? Этот вопрос пока остается открытым. Правда, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев со свойственным ему позитивом пишет в своем Telegram-канале о повышении эффективности управления клубом, финансовой дисциплине и даже о создании условий для достижения высоких результатов. Пока назначение нового генерального директора выглядит логичным шагом. О том, какими качествами должен обладать человек на этой должности, “Ъ FM” рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк: «Им должен быть или юрист, который знает законы, или хозяйственник, который не распиливает деньги, а приносит доходы клубу».

Новый генеральный директор «Крыльев» зарабатывать точно умеет. Но давать всему, что происходит в футбольной Самаре позитивную оценку, рано. Слишком уж громким получился скандал, связанный с клубом, и слишком уж бодро господин Федорищев обещал прорыв в его расследовании. Но дальше слов дело не пошло, по крайней мере, пока. Возможно, еще рано, и дело решится позже. Хотя ощущение, что все аккуратно спускают на тормозах, почему-то не проходит.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов