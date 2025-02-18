Ущерб от «черных» майнеров в Новосибирской области вырос до 400 млн рублей

По итогам 2024 года ущерб от незаконного майнинга в Новосибирской области составил 400,7 млн руб. Относительно 2023 года показатель вырос в четыре раза. «Общий объем энерговоровства составил 66 млн кВт*ч»,— сообщили в «Россети Новосибирск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Суммарный ущерб группе «Россети» от «черных» майнеров в прошлом году оценивается более чем в 1,3 млрд руб. Наибольший суммарный объем ущерба зафиксирован в Северном Кавказе — более 600 млн руб.

При этом крупнейший случай хищения электроэнергии произошел в Новосибирске. У одного нарушителя правоохранители изъяли более 3,2 тыс. майнинг-машин. Ущерб от его действий оценивается в 197 млн руб. Криптофермы располагалась в Ленинском и Калининском районах Новосибирска, а также пригороде Искитима.

Александра Стрелкова