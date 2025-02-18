Замену трамвайных путей в Ленинском районе Ярославля начнут летом

В Ярославле замена трамвайных путей в Ленинском районе начнется в середине лета. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сейчас работы по замене трамвайных путей продолжаются в Дзержинском районе. При этом часть путей там уже заменена и запущено движение. Депутаты уточнили, когда перейдут к работам в Ленинском районе. Как отметил зампред областного правительства Роман Душко, там очень «стесненные условия» для выполнения работ.

«Если совсем коротко отвечать, это середина лета. План такой. Потому что это самый сложный участок, к нему нужна большая подготовка. И поэтому в том числе шестой маршрут не ездит туда, потому что туда невозможно ездить»,— сказал господин Копырин.

Алла Чижова