Строительство школы в Хохряках в Удмуртии идет с отставанием по графику

Строительство школы в Хохряках идет с отставанием по графику. Об этом сообщил глава Завьяловского района Константин Русинов в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Есть небольшое отставание, на сегодняшний день — до месяца», — сказал господин Русинов. Он добавил, что до конца года школу сдадут.

«Серьезный проект, люди ждут, и у нас есть определенные обязательства», — отреагировал глава Удмуртии. Если до 1 апреля отставание не ликвидируется, то надо «принимать какие-то решения вместе».