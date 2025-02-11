Путин наградил главу совета директоров «Сэтл Групп» орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил председателя совета директоров ООО «Сэтл Групп» Максима Шубарева орденом Александра Невского. Он удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, следует из указа главы государства.
Председатель Совета директоров Холдинга Setl Group Максим Шубарев
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Орденами Дружбы награждены депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег Петров и Николай Пустонин. За заслуги в области сельского хозяйства орден Дружбы присужден гендиректору ЗАО «Племенной завод Приневское» в Ленобласти Мухажиру Этуеву.
За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены заместитель генерального директора по организации деятельности филиальной сети СПбГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Сергей Орлов, артист ФГБУК «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова» Василий Реутов. Звание заслуженного артиста России присвоено Елене Ваенге (Хрулевой), артистке ООО «Ваенга мьюзик».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Путин наградил депутата петербургского ЗакСа Беликова Орденом Дружбы.