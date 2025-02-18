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В Тольятти задержаны братья, хранившие в подвале мешки с коноплей и 304 горшечных растения

В Тольятти сотрудники полиции задержали двух братьев, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в региональном Главке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчины 1983 и 1986 годов рождения были задержаны возле многоквартирного дома на ул. Лизы Чайкиной. Правоохранители осмотрели принадлежащие братьям складские помещения и обнаружили в подвале два мешка с высушенным растительным веществом и 304 куста в горшках.

Согласно заключению эксперта, вещество в мешках оказалось коноплей, общей массой около 1,5 кг. По горшечным растениям специалисты продолжают проводить экспертизу.

Ранее не судимые безработные мужчины признались, что планировали сбывать выращенное через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Братья заключены под стражу.

Алексей Алексеев

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