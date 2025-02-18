Краснодар вошел в топ городов по количеству новостроек

Краснодар вошел в топ-5 городов с самым большим количеством новостроек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба девелоперской компании Level Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Столица Краснодарского края заняла третье место. За прошедшие пять лет в городе ввели в эксплуатацию более 13 млн кв. м жилья. С 2020 года объем ввода жилья в эксплуатацию в Краснодаре увеличился с 1,87 млн кв. м до 3,3 млн кв. м в 2023 году.

В 2024 году темпы строительства несколько замедлились из-за общей ситуации в отрасли, вызванной отменой льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой. Несмотря на это, в том же году в городе выдали 25 новых разрешений на строительство, большинство из которых сосредоточено в районе Западного Обхода и на прилегающих к нему территориях.

Первое место в рейтинге по объемам строительства заняла Москва, за пять лет там построили около 33,5 млн кв. м жилья. Санкт-Петербург расположился на втором месте (16,5 млн кв. м). После Краснодара идет Екатеринбург (8,05 млн кв. м). Замыкает список Новосибирск, где с 2020 по 2024 построили 7,6 млн кв. м жилья.

Алина Зорина