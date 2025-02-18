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В честь 110-летия самарского трамвая организуют выставку электротранспорта

Во вторник, 25 февраля в старейшем городском депо ТТУ, где 110 лет назад началась история трамвайного сообщения Самары, будет организована выставка всех типов подвижного состава. Об этом пресс-служба горадминистрации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Посетить выставочную площадку ТТУ можно будет 25 февраля с 12:00 (MSK+1) до 15:00 (MSK+1). Вход свободный по предъявлению паспорта через КПП на пересечении ул. Мичурина и ул. Полевой. Дети проходят в сопровождении взрослых, по их паспортным данным.

В этот же день будет открыт музей на территории городского трамвайного депо.

Самарская трамвайная система является одной из старейших в Поволжье.

Андрей Сазонов

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